Lichaam overleden vrouw pas na enkele weken ontdekt

Erpe-Mere - In een woning in Erpe-Mere hebben buren het lichaam gevonden van een vrouw (69) die al enkele weken gestorven was. Het is onduidelijk hoe het komt dat niemand het overlijden eerder heeft ontdekt. “Het is een opeenvolging van misverstanden”, klinkt het bij de familie van de vrouw.

Christiane Mertens woonde in een rustige woonwijk in Burst, een dorp in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere. De gescheiden moeder kwam volgens omwonenden niet zo heel vaak buiten. Maar haar naaste buurman Johan vond het afgelopen weekend verdacht dat hij haar al zo lang niet meer gezien had. “Toen ik merkte dat het venster van haar woonkamer vol vliegen zat, besloot ik een kijkje te nemen. In een donkere hoek zag ik de contouren van een menselijk lichaam.”

De politie kon niet anders dan het overlijden vaststellen. Mertens’ lichaam verkeerde al in staat van ontbinding, waarop het parket een lijkschouwing beval. Daaruit blijkt volgens onze informatie dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven.

Hoelang de stoffelijke resten ongemerkt in de woning lagen, is niet duidelijk. “Wij hoorden twee maanden”, zegt buurman Johan. “Zoiets verwacht je in een grootstad misschien waar mensen vaak in anonimiteit wonen. Niet in een rustige wijk als hier.” Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou het overlijden van “enkele weken” geleden dateren.

Mertens had weinig contact met haar familie. “Ik zag haar voor het laatst in mei”, reageert haar broer. “Als ze me nodig had, stuurde ze een sms. Ook haar dochter in het buitenland sms’te ze soms. Die stuurde via Facebook een paar alarmsignalen, maar dat leverde niets op. Het is een opeenvolging van misverstanden.”

Buren hadden nochtans al meermaals de OCMW-diensten gewaarschuwd, die tweewekelijks haar tuin kwamen onderhouden. “Mijn ambtenaren bevestigen dat ze een verontruste telefoon kregen”, zegt burgemeester Hugo De Waele (CD&V). “Ze hebben toen de huisarts verwittigd. Ik neem voorlopig aan dat het OCMW het nodige heeft gedaan. De politie zal het onderzoek nu voeren.”