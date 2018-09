Lelijke blessure in de nek voor Fransman na venijnige fout in topper tegen Duitsland

Duitsland en Frankrijk hebben donderdagavond in München op de eerste speeldag van de Nations League de punten gedeeld na een doelpuntenloos gelijkspel. Frankrijk begon sterk aan de wedstrijd in München, maar het was Duitsland dat naar het einde van de wedstrijd toe het dichtst bij een doelpunt kwam. Dat het er tussen de twee toplanden soms fel aan toe ging, bewijst de lelijke blessure van de Fransman Benjamin Pavard.

Het was de Duitser Antonio Rüdiger die al na amper drie minuten aantoonde dat het niet om zomaar een oefenmatchke ging: de verdediger van Chelsea liet zijn voet wat hangen bij een tackle van Benjamin Pavard, die daarbij de studs in zijn nek kreeg.

Gelukkig bleef het beperkt tot enkele lelijke striemen in de nek van de Fransman.

Pavard left with gruesome injury during France's clash with Germany after Antonio Rudiger stamp https://t.co/zwxfNJzJ7r pic.twitter.com/bdCOP8GzF2 — EDAFE MATTHEW ESEOGHENE (@ELEGBETE1) 6 september 2018