Maradona krijgt nog maar eens een kans als coach, deze keer in Mexico

Diego Maradona is als coach een echte jobhopper: de Argentijnse legende is deze keer aangesteld als manager van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa.

De 57-jarige Maradona toonde zich op het WK nog van zijn kleinste kant door zich (dronken en of stoned?) te misdragen in de tribunes maar meteen daarna dook hij op in Wit-Rusland waar hij voorzitter van Dinamo Brest. Daar is hij blijkbaar alweer op uitgekeken want nu werd hij bij de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa voorgesteld als nieuwe coach.

Maradona speelde zelf onder andere voor Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona en Napoli en wordt algemeen beschouwd als één van de beste voetballers ooit. Maar als coach wil het maar niet lukken.

Als bondscoach van Argentinië haalde hij op het WK in Zuid-Afrika (2010) nog de kwartfinale, maar “Pluisje” werd daarna ontslagen. Op clubniveau probeerde hij het in eigen land bij Textil Mandiyú en Racing Club, waarna hij zijn geluk ging beproeven (en cashen) in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Wasl en Al-Fujairah. Even volgde dan het Wit-Russische Dinamo Brest als voorzitter maar nu trekt hij dus naar Mexico.