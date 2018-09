Opleiding professionele bachelor bouw kan ook op latere leeftijd

Bij Thomas More in Geel kunnen werkzoekenden vanaf midden september op intakegesprek voor de opleiding professionele bachelor bouw. De eerste lichting cursisten is eerder dit jaar afgestudeerd en intussen aan het werk. Onder hen Kristof Vercaigne (34) en Yves Lavrys (37). Het driejarig traject is een ideale opstap naar beroepen als bouwkundig tekenaar, calculator of assistent werfleider.

VDAB startte in februari 2015 de erkenning van deze opleiding op omdat er erg veel vraag naar deze beroepen is. Kristof Vercaigne en Yves Lavrys zijn het bewijs dat ook op latere leeftijd deze vorming haalbaar is, zonder zelfs over voorafgaande ervaring te beschikken.

Kristof Vercaigne uit Arendonk kwam in 2014 zonder werk te zitten toen de Heinz-fabriek in Turnhout de deuren sloot. Na zijn middelbare studies A2 boekhouden-informatica, was hij er gedurende negen jaar aan de slag als procesoperator. “In de buurt van Arendonk zijn er enkele grote bouwbedrijven en dat interesseerde mij wel, maar ik beschikte niet over de nodige kwalificaties. Via loopbaanbegeleiding bij VDAB kwam ik uit bij de opleiding professionele bachelor bouw. Om als dertiger nog terug op de schoolbanken plaats te nemen, is niet zo evident. Bovendien had ik met mijn vriendin plannen om te bouwen en aan kinderen te beginnen. Maar van in het begin voelde ik het vertrouwen van VDAB en de school. Ik besloot onze toekomstplannen even opzij te schuiven en ervoor te gaan. Ten slotte was het nu dat ik het moest doen”, vertelt Kristof.

Lessen

“Dat je werkloosheidsuitkering gedurende de drie jaar wordt 'bevroren' op hetzelfde niveau, was een zekerheid die je houvast geeft. Aan de andere kant zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is de aanwezigheid in élke les verplicht, terwijl andere studenten al eens een les missen. Maar ook voor de school is dit een positief verhaal geworden. De resultaten in onze klas waren opmerkelijk beter omdat we de anderen meetrokken. Het was hard werken, maar doorheen het hele traject heb ik zowel vanuit VDAB als de school enorm veel steun en goede begeleiding ervaren”, getuigt hij.

In februari dit jaar studeerde Kristof af, in maart kon hij, in zijn woonplaats, al als junior calculator aan de slag bij bouwonderneming Hooyberghs (B&R). “Ik had nul komma nul voorgeschiedenis in de bouw, maar ben blij dat ik deze kans heb gegrepen. Ik heb een toffe job, heb intussen onze bouwplannen kunnen uitvoeren en ben sinds twee weken papa geworden. Het plaatje is compleet”, glundert hij.

Direct aan de slag

Ook Yves Lavrys uit Ham is vol lof over de begeleiding. Hij had voordien weliswaar twaalf jaar werkervaring in de detailbouw, maar miste de nodige kwalificaties. “Mijn takenpakket had zich gaandeweg uitgebreid, waaronder ook calculatie. Terwijl ik alleen maar een A2 diploma sociaal-technische wetenschappen had. Toen ik op zoek moest naar ander werk, was dat niet voldoende. De loopbaanbegeleiding bij VDAB toonde nochtans telkens weer aan dat er meer inzat en dat mijn interesses het beste aansloten bij deze opleiding”, vertelt Yves.

Na een toelatingsproef vatte hij vol goede moed de opleiding aan. “Evident was dat niet, bij momenten hoorde ik het in Keulen donderen. Vooral ook omdat wij pas in februari instapten en we moesten bijbenen. Maar zowel het departementshoofd, de unitmanager als het docententeam hebben ons uitstekend begeleid. Steeds konden we bij hen terecht”, getuigt hij.

Sinds mei is Yves gestart als BIM-modelleur bij Democo in Hasselt. “Dankzij de opleiding kwamen er verschillende jobopportuniteiten uit de bus en ben ik op een aantal plaatsen gaan solliciteren”, geeft Yves aan. “Bij Democo ging ik een soort van bootcamp volgen waarbij je een hele dag aan de hand van een aantal opdrachten werd gescreend. Dat resulteerde in een positief gesprek waarna ik al direct aan de slag kon. Ik teken nu 3D-modellen uit waaruit de calculatie en de werfleider alle informatie kunnen halen.”

>

>

>