Antwerpse drugsoorlog woedt voort: The Pastabar op Kiel beschoten

Antwerpen - De Abdijstraat in de Antwerpse wijk het Kiel was in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw het toneel van een afrekening binnen het drugsmilieu, zo melden welingelichte bronnen aan Gazet van Antwerpen. Onbekenden openden rond vijf uur het vuur op The Pastabar, een eethuis dat gelinkt wordt aan een drugscrimineel.

“Er is vannacht even voor vijf uur een melding binnengekomen dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden in de Abdijstraat”, zo bevestigt Willem Migom van de lokale politie van Antwerpen. “Onze mensen zijn ter plaatse gegaan en hebben vastgesteld dat er twee kogelinslagen waren in de gevel van een restaurant. Op straat werd ook een huls gevonden. Het lab is ter plaatse gekomen voor sporenonderzoek. Ook de camerabeelden zullen worden onderzocht.”

The Pastabar ligt recht tegenover Mr. Noodles, het wokrestaurant van drugsverdachte Morad El K., dat in juni onder vuur werd genomen. The Pastabar wordt uitgebaat door de zus van een man die vorige week nog tot vijf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens drugshandel.

Foto: vdaa

Foto: vdaa