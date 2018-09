Begrotingstekort 5 miljard groter dan gepland

Het begrotingstekort van de federale regering zal volgend jaar veel groter zijn dan gepland. Dat meldt De Tijd op basis van cijfers van het Planbureau.

Bedoeling was om dat tekort terug te dringen tot 0,7 procent van het BBP, en een begroting in evenwicht af te leveren volgend jaar, maar in werkelijkheid zal het veel groter zijn. Dat wil zeggen dat de nieuwe regering die na de verkiezingen van eind mei 2019 start, zal starten met een begrotingstekort van meer dan de geplande 0,7 procent. Het tekort zal wellicht oplopen tot zo’n 1,8 procent. Dat is 8,2 miljard euro. Ter vergelijking: bij een tekort van 0,7 procent gaat over 3,2 miljard euro. In totaal zou er dus een verschil zijn van 5 miljard euro.

De federale regering heeft in juli van dit jaar wel een aantal maatregelen genomen om de begroting van volgend jaar op koers te houden, maar echte fundamentele maatregelen bleven uit.

Bijkomend probleem: de regering Michel kon het tekort wel al terugdringen van 3,1 naar 1,8 procent, maar dat was grotendeels te danken aan de lagere rente, waardoor er minder interest moest betaald worden op de schuld. In de volgende legislatuur valt dat voordeel vermoedelijk weg.