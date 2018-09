Iedereen lacht met slechte photoshop van Frank Lampard in park van New York

Een nieuw park in New York is nu al enorm populair bij heel wat voetbalfans, hoewel het pas in 2019 af zou moeten zijn. En dat allemaal dankzij één slechte photoshop van de Engelse ex-topvoetballer Frank Lampard.

Het was de gouverneur van New York zelf, Andrew Cuomo, die de bewuste foto op Twitter zette. Op één van de beelden die moeten tonen hoe het nu al beruchte Shirley Chisholm State Park eruit zal zien, werd al snel ene Frank Lampard ontdekt.

Proud to be in Brooklyn to announce Shirley Chisholm State Park, the largest state park in NYC, coming in 2019. pic.twitter.com/ZfaEIG05eL — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 5 september 2018

De voormalige Engelse international probeert het momenteel als coach bij de Engelse tweedeklasser Derby County maar voetbalde na zijn Chelsea-periode in 2015 nog even bij de New York City. En toen ging hij wel eens joggen in Central Park.

Chelsea legend Frank Lampard prepares for New York City career with Central Park warm up.http://t.co/WoqnAVCkGW pic.twitter.com/Wa4BxZNoom — Chelsea News (@ChelseaNews2day) 1 juli 2015

Op zoek naar “een jogger” om de beelden van het toekomstige Shirley Chisholm State Park wat op te vrolijken, kwamen ze nu dus uit bij die joggende Lampard. Iets wat bij vele voetbalfans voor de nodige hilariteit zorgt...