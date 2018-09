Moordverdachte Jos Brech opnieuw in Nederland: “Vreemd dat hij is opgesloten zonder verhoor”

Jos Brech (55) is sinds donderdag opnieuw in Nederland. De man, verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, kwam met een privévliegtuig overgevlogen vanuit Spanje, waar hij eind augustus gearresteerd werd. Zijn advocaat Gerald Roethof pleit er intussen voor om het zwijgverbod over zijn cliënt te doorbreken.

De Nederlandse moordverdachte werd vanuit Spanje overgevlogen met een Cessna, een klein vliegtuigje. Nadat het toestel geland was op Schiphol, werd Brech vliegensvlug in een grijs geblindeerd busje gezet en overgebracht naar de gevangenis. Al die tijd was hij niet zichtbaar voor buitenstaanders. Justitie wou volgens de Nederlandse krant De Telegraaf de aankomst zo verborgen mogelijk houden.

Jos Brech arriveert met een vliegtuigje op de luchthaven van Schiphol. Video: De Telegraaf

Brech verblijft momenteel in een gevangenis in Vught, in Zuid-Nederland, en zal er veertien dagen in voorlopige hechtenis blijven. Vrijdag zal hij verhoord worden door de rechter-commissaris in Eindhoven. Die moet beslissen of het bewijs tegen de man hard genoeg is om hem langer vast te houden. Nadien zal de politie hem ondervragen over zijn betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen.

Al die tijd zal Brech bijgestaan worden door de 45-jarige strafpleiter Gerald Roethof, volgens de Nederlandse krant AD een specialist in het strafrecht. Die vindt het vreemd dat zijn cliënt zomaar in Nederland werd opgesloten, zonder dat er eerst een verhoor had plaatsgevonden. “Dat mag wettelijk gezien, maar het is ook opvallend”, zei Roethof vrijdag aan de Nederlandse zender Radio 1. De strafpleiter wil bovendien openlijk kunnen spreken over zijn cliënt. “Er ligt al zoveel info op straat over deze zaak, waarbij de familie van alles mag zeggen. Maar ik mag dat niet.”

Grote DNA-test

De 55-jarige Nederlander Jos Brech kwam in het vizier van Nederlandse speurders toen na intensief DNA-onderzoek bleek dat hij de vermoedelijke dader kon zijn van de moord op Nicky Verstappen. Het betekende een opmerkelijke doorbraak in een twintig jaar oud moordmysterie. Maar de man vinden, bleek niet zo eenvoudig. Nadat hij een lange wandeltocht door moeilijk begaanbaar gebied in de Vogezen maakte, werd er na enige tijd geen spoor meer van hem gevonden. De Nederlandse politie verspreidde een internationaal opsporingsbericht, en het was uiteindelijk de Spaanse politie die hem in Spanje in de boeien kon slaan, in een bosrijk gebied in de Pyreneeën.