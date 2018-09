Voetbal is oorlog… Hallucinante beelden van Nederlandse coach die helemaal over de schreef gaat: “Kutkeeper”

De Nederlandse coach Eric Meijers van amateurclub Achilles ‘29 werd een jaar gevolgd voor een documentaire ‘Voetbal is Oorlog’. En die naam is niet toevallig gekozen, zoals blijkt uit een hallucinante trailer waarin de coach helemaal over de schreef gaat.

Amateurclub Achilles ‘29 speelde onverwacht één seizoen in de Nederlandse tweede klasse, maar dat ging niet over rozen. Documentairemaker Hans Heijnen legde vast hoe de club die onverwacht promoveerde vervolgens langzaam maar zeker wegzakte.

In ophefmakende teaser zien we hoe coach Eric Meijers zich niets aantrekt van de camera’s die hem volgen en zijn doelman uitscheldt voor “kutkeeper”.

Eerst vloekt hij er nog op los tegen zijn assistent op de bank maar in de kleedkamer gaat hij de confrontatie aan met de arme jongen in kwestie, Robbert te Loeke. “Godverdomme, hou je ballen tegen, man!”

Uiteindelijk moeten zelfs ploegmaats tussenkomen.

“Dit soort woorden gebruik ik eigenlijk bijna nooit”

Eric Meijers heeft ondertussen al gereageerd op de hallucinante beelden en betreurt het dat zijn uitbarstingen te zien zijn in de trailer.

“Daar wil ik mijn excuses voor aanbieden en ik heb inmiddels ook al contact met Robbert gehad”, reageert hij aan De Gelderlander, de krant die er ook stevig van langs krijgt in het bewuste fragment. “Want zo beschadig je mensen, terwijl hij ons dat seizoen voor de winterstop ook heel vaak heeft gered. De dingen die ik over De Gelderlander heb gezegd, neem ik overigens niet terug. Ik heb die dingen in alle emotie gezegd, maar dit soort woorden gebruik ik eigenlijk bijna nooit.”

De (veelbelovende) documentaire gaat op 28 september in première op het Filmfestival in Utrecht. Ondertussen is Achilles ‘29 al gedegradeerd uit de eerste divisie of de Nederlandse derde klasse.