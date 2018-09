Jongen (12) in levensgevaar na ongeval op weg naar school

Heusden-Zolder -

Bij een aanrijding in Heusden-Zolder is vrijdagochtend een fietser van 12 jaar zwaargewond geraakt. De toestand van de jongen is kritiek. Hij was op weg naar school, toen hij rond 7.30 uur op de Koolmijnlaan (N719) betrokken raakte bij een verkeersongeval. De lokale politie Heusden-Zolder deed de nodige vaststellingen.