Trump probeert hard uit te halen naar anonieme ‘saboteur’, maar struikelt over eigen woorden

Amerikaanse president Donald Trump had op Twitter al uitgehaald naar de anonieme hoge functionaris die in The New York Times een vernietigend opiniestuk had geschreven over Trump. Nu deed hij dat ook nog eens tijdens een bijeenkomst in Montana. Maar hij geraakte daarbij niet echt goed uit zijn woorden. Trump had moeite met het woord ‘anonymous’ (anoniem).

De president probeerde het eerst met ‘anommous’, om zichzelf daarna te ‘verbeteren’ en het over ‘amoninous’ te hebben. Bij zijn derde poging verkoos hij uiteindelijk om het ‘moeilijke’ woord ‘anonymous’ achterwege te laten en het over het iets makkelijkere ‘gutless’ (ruggengraatloos) te hebben.

What happened here when President Trump tried twice to pronounce "anonymous"? pic.twitter.com/nwSNnQuKfm — Josh Marshall (@joshtpm) September 7, 2018

Volgens de president is de anonieme briefschrijver trouwens een vrouw: “Niemand weet wie hij is, of zij, al hebben ze het over hij, maar dat is waarschijnlijk een vermomming en betekent dat het een zij is”, redeneert Trump.

Stil verzet

In het opiniestuk van The New York Times schrijft een hoge functionaris binnen het Witte Huis dat er een stil verzet aan de gang is tegen de president, in functie van het ‘beschermen van de democratische instellingen en het verijdelen van de foute opwellingen van Trump’. De auteur schrijft dat hij of zij en andere topfiguren binnen de Amerikaanse regering afgesproken hebben ‘de meest misplaatste impulsen van de president te dwarsbomen zolang hij aan de macht is’. “Ik maak ook deel uit van het verzet”, zegt die hoge functionaris. “We geloven dat onze plicht eerst ligt bij het land... en de president handelt op een manier die schadelijk is voor onze republiek. Het Amerikaanse volk moet weten dat er ook volwassenen aan het werk zijn in het Witte Huis.” De auteur schuwt de harde woorden niet. Zo noemt de briefschrijver het leiderschap van Trump “onbesuisd, contrair, kleingeestig en inefficiënt. De kern van het probleem is de immoraliteit van de president.”