Schotland hoopt tegen Duivels op nieuwe start: “Het gras in je tuin zien groeien is al zeven jaar leuker dan hun voetbal”

De Schotten en hun innige band met de supporters, dat is een terugkerend verhaal. Die band is de jongste twintig jaar al veel op de proef gesteld, want sinds 1998 speelde Schotland niet meer op een WK of een EK. Maar de Schotten blijven hopen. Ook nu weer, het is nog eens een nieuwe start onder bondscoach Alex McLeish (ex-RC Genk).