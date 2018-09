Schotland kon in 11 matchen en 47 jaar maar één keer winnen van de Rode Duivels

Sinds Schotland in november 1971 tegen België won, speelde het nog elf keer tegen de Rode Duivels. Daarvan konden de Schotten maar één keer winnen. Dat was in oktober 1987 met 1-0 in de EK-kwalificatieronde. In de jongste 47 jaar wonnen de Belgen acht keer en speelden ze twee keer gelijk.