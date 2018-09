Met recente uitlatingen blaast Pogba transfergeruchten alweer nieuw leven in: Barcelona of Juventus?

Paul Pogba speelt sinds de zomer van 2016 op Old Trafford en heeft er nog een contract tot 2021, maar de middenvelder kon zijn status van bij Juventus nooit helemaal waarmaken bij United.

Toen Sky Sport Duitsland hem vroeg of hij gelukkig was op Old Trafford, verklaarde de Fransman: “Mijn toekomst bevindt zich momenteel in Manchester. Ik heb nog steeds een contract en ik speel er op dit moment, maar wie weet wat er de komende maanden zal gebeuren?”

Uitspraken die meteen voor een schokgolf op Old Trafford zorgden en ook ver daarbuiten werden opgemerkt. Dat hij geen garanties kon geven dat hij na het einde van dit seizoen in Manchester blijft werd als een hint gezien dat hij mogelijk probeert United te verlaten.

En meteen wordt hij in verband gebracht met Barcelona, want beschreef de vice-president, Jordi Mestre, Pogba onlangs niet als een “wereldspeler van onbetwistbare kwaliteit”?

“Pogba roept Juventus”

Maar in Italië geloven ze dan weer meer in een terugkeer naar Juventus, de club waar hij helemaal doorbrak? De Oude Dame plukte destijds Pogba weg bij United maar liet hem voor een recordbedrag weer naar de Premier League vertrekken. Onder meer de Italiaanse krant Tutto Sport interpreteert de recente uitlatingen van Pogba dan een openlijke flirt: “Pogba roept Juventus”, koppen ze daar.

Al beseffen ze ook in Italië dat het weleens een wedloop zou kunnen worden met Barcelona.

|



Front page of Tuttosport reports on Pogba relaunching doubts over his own future at Manchester United. A new duel looms up between Juventus and Barcelona [for Pogba].



"Pogba calls Juve" pic.twitter.com/3va1afnlGU