“De affaire te veel”: Boris Johnson en echtgenote scheiden na 25 jaar huwelijk

Voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en zijn vrouw Marina Wheeler hebben in een gezamenlijk persbericht aangekondigd dat ze gaan scheiden. De twee waren 25 jaar getrouwd, maar volgens de Britse tabloids zou Johnson iets te veel scheve schaatsen hebben gereden.

“Enkele maanden geleden, na een huwelijk van 25 jaar, hebben we besloten dat het voor ons beiden het best was dat we uit elkaar zouden gaan”, luidt het vrijdag in een persbericht. “We hebben dan ook allebei toegestemd in een scheiding, die nu nog altijd aan de gang is. Als vrienden zullen we de komende jaren onze kinderen blijven steunen. Meer commentaar geven we niet.”

De aankondiging betekent een nieuwe klap voor de 54-jarige Boris Johnson, die de nieuwe leider van de Conservative Party wil worden. De voormalige burgemeester van Londen was een van de grote roergangers voor de Brexit, maar begin juli stapte hij op als minister van Buitenlandse Zaken uit onvrede met het Brexit-beleid van premier Theresa May.

“Nooit terugnemen”

Hoewel er in het persbericht niet over gerept wordt, moet er volgens de Britse tabloids niet ver gezocht worden naar de reden van de scheiding. De twee zouden al maanden gescheiden hebben geleefd na “nieuw overspel” van de politicus. “Mijn moeder zal hem nooit terugnemen”, zo citeert The Sun de 25-jarige dochter van het echtpaar. Nog volgens The Sun zou Wheeler Johnson al twee keer eerder hebben buitengegooid. Een eerste keer in 2004, nadat hij een vier jaar lange affaire met schrijfster Petronella Wyatt had gehad, en nog eens in 2010. Toen werd gezegd dat Johnson een buitenechtelijk kind had gehad bij kunstconsulente Helen Macintyre.