Grote baas Aldi stapt op

De topman van Aldi Nord, Marc Heussinger, is opgestapt. Dat heeft de Duitse discountreus vrijdag bevestigd. Heussinger had nog een mandaat van vier jaar aan het hoofd van het concern.

Het vertrek van de 52-jarige Duitser was eerder door Manager Magazin gemeld, en vrijdag door het extreem discrete bedrijf uiteindelijk ook bevestigd. “De heer Heussinger heeft de wens uitgedrukt om zijn functie in de raad van bestuur te beëindigen”, aldus het bedrijf in een zeldzame mededeling.

Zijn vertrek komt als een verrassing. Heussinger had in 2011 het roer bij Aldi Nord overgenomen. Er was een akkoord dat hij ook de volgende vier jaar nog het bedrijf zou leiden.

Volgens Duitse media ligt onenigheid over de modernisering van de Aldi Nord-supermarkten aan de basis van zijn vertrek. Binnen het bedrijf én binnen de controlerende families was er kritiek omdat de miljardenzware ombouw niet snel genoeg vooruitging. Ook de groei van het bedrijf zou onder de verwachtingen zijn gebleven.

De winkels van Aldi België vallen onder Aldi Nord.