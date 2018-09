Duchâtelet beschuldigt Moeskroen van matchfixing: “Denk niet dat parket de zaak grondig heeft onderzocht”

Heeft Moeskroen een paar zeges in de hoogste klasse van het Belgische voetbal gekocht om de degradatie te ontlopen? Bewijzen kon het gerecht niet vinden, maar ondernemer Roland Duchâtelet - zelf eigenaar van een aantal voetbalclubs - zaait twijfel met een uitspraak in magazine Knack. “Ik denk niet dat het parket de zaak heel grondig heeft onderzocht.”

In het interview drukt Duchâtelet zijn afkeer voor de corruptie in het voetbal uit en verwijst hij naar matchfixing. Als hem gevraagd wordt hoe het daarmee in België zit, begint hij over Les Hurlus. “Denk even terug aan de laatste matchen van Moeskroen, de vorige seizoenen. Het onderzoek na de klacht van KV Mechelen is gestopt, maar ik denk niet dat het parket de zaak heel grondig heeft onderzocht.”

Moeskroen wist de afgelopen seizoenen telkens op het nippertje de degradatie uit de hoogste klasse van het Belgische voetbal te ontlopen. Twee seizoenen geleden deed het dat dankzij een 0-2-zege op het veld van KV Kortrijk, vorig seizoen klopte het Eupen met 4-0. Twee keer kwam het gerecht in actie, twee keer diende de degradant - Westerlo en KV Mechelen - klacht in. Maar evenveel keer liep de zaak ook af op een sisser.

Geen water meer voor jeugdspelers

Duchâtelet zegt in hetzelfde interview ook dat investeren in het voetbal “de vergissing van mijn leven” was. Hij wil al zijn voetbalclubs verkopen. “De voetbalbusiness past niet bij me. Te irrationeel. Als je echt geld wilt verliezen, koop dan een voetbalclub.”

De Belgische ondernemer is momenteel ook persona non grata bij zijn Engelse club Charlton. Hij zorgde er recent nog voor controverse door geen water meer te betalen voor zijn jeugdspelers. “Ik drink zelf alleen van de kraan”, legde Duchâtelet uit. “Wel, zij krijgen vanaf nu ook water van de kraan. Dorst zullen ze niet lijden, en ze gaan er niet slechter door voetballen. De club maakt te veel verliezen, en dus moet er beter op de centen worden gelet. Bovendien is het een milieuvriendelijke maatregel.”