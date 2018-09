Rolls Royce van president Trump pronkstuk op British Car Meeting in Stavelot

Autofreaks moeten dit weekend in Stavelot , provincie Luik, zijn. Rond de abdij worden tientallen exclusieve Britse wagens tentoongesteld. Pronkstuk wordt de vroegere Rolls Royce Phantom Luxury van de Amerikaanse president Donald Trump.

De organisatoren van de British Car Meeting verwachten een massa volk in Stavelot voor dit exclusieve autogebeuren.

“Het evenement is uniek voor Europa”, zegt Benjamin Georges van Kiwanis Stavelot Principality.

Op het programma staan tentoonstellingen van oude en nieuwe Britse auto’s. Van Aston Martin en Jaguar tot Lotus, Land Rover, McLaren en Rolls Royce. Ook freaks van oldtimers komen aan hun trekken op de beurs van originele wisselstukken.

Pronkstuk dit weekend wordt ongetwijfeld de Rolls Royce Phantom Luxury uit 2005 . Het rijdende salon van president Trump. De wagen maakt nu deel uit van de privécollectie van een Belgische investeerder.

Hoeveel de Rolls Roys vandaag nog waard is, in onbekend. Maar nieuw kost hij om en bij de 500.000 euro.

De toegang in Stavelot is gratis. Meer informatie: www.british-car-meeting- stavelot .be