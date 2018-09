Open VLD-schepen bekent examenfraude en zet stap terug: “Had de ons-kent-ons-mentaliteit beter op een andere manier bestreden”

Aarschot - Christel Verlinden (Open VLD) treedt af als eerste schepen van Aarschot, zo meldt ze zelf in een persbericht. Verlinden bekent dat ze “een fout gemaakt” heeft door een examen van een stadsarbeider te beïnvloeden. “Het was beter geweest om de ons-kent-ons-mentaliteit in onze stad een andere manier te bestrijden. Dat besef ik.” Voor de lokale N-VA is de maat vol. “De stal moet volledig worden uitgemest.”

Het is al meer dan een jaar hommeles in het stadsbestuur van Aarschot, een coalitie van Open VLD, CD&V en SP.A. Vooral tussen die eerste twee partijen is het water erg diep. Veel heeft te maken met een onderzoek naar burgemeester André Peeters (CD&V) van Audit Vlaanderen eerder dit jaar.

Hoewel het dossier na afloop “geen strafrechtelijke feiten” bleek te bevatten, kwam Peeters wel onder vuur te liggen omdat hij zijn zoon en schoonzoon een job bij het stadsbestuur had gegeven. De twee hadden wel een examen moeten afleggen, maar het ging om twee nieuwe functies die gecreëerd waren zonder goedkeuring van de financieel beheerder van de stad.

Examen stadsarbeider

Nu is aan het licht gekomen dat eerste schepen Christel Verlinden, onder meer bevoegd voor Openbare Werken, gefraudeerd heeft. Zij zou een stadsarbeider hebben geholpen met het examen dat hij moest afleggen om een contract van onbepaalde duur te krijgen. “Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik steeds maar één doel voor ogen heb gehad, namelijk mensen helpen en Aarschot beter maken”, reageert Verlinden in een persbericht. “Ik heb altijd met hart en ziel gewerkt om dat mogelijk te maken. Dat deed ik, zeker de voorbije jaren, niet in een makkelijke context. Iedereen weet dat er in Aarschot op het vlak van benoemingen en personeel zaken zijn gebeurd waar onze stad niet trots op kan zijn. Een audit heeft dat onlangs nog aan het licht gebracht.”

“Ik heb vorig jaar iemand willen helpen die al jaren bij de stad in dienst was en die steeds goed werk had verricht. Toen die medewerker, een geschoold arbeider, een examen moest afleggen om zijn job te houden, maakte ik me zorgen dat de selectie niet correct zou gebeuren. Bij een vorige ronde had men mij ingelicht over het feit dat burgemeester Peeters opdracht had gegeven aan de juryvoorzitter om doelbewust een kandidaat te buizen om (in het kader van de audit, nvdr.) een schijn van objectiviteit te houden. De voorzitter van de jury, Luc Testelmans, heeft mij dat zelf bevestigd.”

De arbeider heeft niet de vragen van het examen zelf gekregen, maar Verlinden heeft hem wel “in de goede richting” geleid. “Ik was op de hoogte van de vragen omdat de juryvoorzitter mij erover had ingelicht. Ik heb een fout gemaakt en had dat niet mogen doen. Het was beter geweest om de ons-kent-ons-mentaliteit in de stad Aarschot op een andere manier te bestrijden. Dat besef ik.”

Niet opkomen in oktober

Verlinden neemt daarom nu ontslag als eerste schepen, meldt ze. En ze zal ook niet opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Verlinden stond op de derde plaats op de Open VLD-lijst, die getrokken wordt door nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten. “Aarschot verdient een modern en objectief personeelsbeleid”, luidt het. “Dat is absoluut nodig in het belang van de stad en haar inwoners. De klok terugdraaien, kan niet meer. De toekomst beter maken, kan nog wel. Daarom heb ik beslist een stap terug te zetten. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor wat ik gedaan heb. Ik herhaal dat ik dit in een impuls heb gedaan om iemand te helpen, zonder overleg met wie dan ook.”

Hoe het nieuws bekendraakte en wie er achter het lek zit, is niet bekend. Burgemeester Peeters verklaarde “niet op de hoogte” te zijn toen we hem om een reactie vroegen.

“Stal moet volledig worden uitgemest”

Voor de N-VA-afdeling van Aarschot is de fraude met examenvragen “symptomatisch voor een cultuur van corruptie en fraude die nu al jarenlang het stadsbestuur teistert”. De partij roept op tot een spoedig optreden van het parket, eist de opmaak van een ethische bestuurlijke code en de tijdelijke schorsing van alle lopende benoemings- en bevorderingsprocedures.

De N-VA wijst op het aftreden van burgemeester Willy Schellens (SP.A) in 2007 na een veroordeling wegens onregelmatigheden bij de toewijzing van een stedelijk afvalbeheerscontract. Ook de toenmalige schepenen Vinckx (CD&V) en Pelgrims (CD&V) legden toen hun mandaat neer na een veroordeling.

Voor de N-VA Aarschot is “de maat meer dan vol”. “Ik hoop dat het parket nu snel wordt ingeschakeld. De stal moet volledig uitgemest worden”, aldus lijsttrekker Annick Geyskens die als voorzitter van de gemeenteraad een extra raadszitting over de kwestie bijeenroept. “In deze zitting zullen we een tijdelijke schorsing eisen van alle lopende benoemings- en bevorderingsprocedures tot duidelijk wordt tot hoever deze malafide praktijken strekken”, aldus Geyskens.

“Kan absoluut niet”

“Wat gebeurd is, kan absoluut niet. Onze mooie stad Aarschot heeft nood aan een modern en objectief personeelsbeleid”. Dat stelt nationaal Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in een reactie op het bekendraken van de examenfraude door partijgenote Christel Verlinden en haar ontslag als schepen. Verlinden is net als Rutten schepen in Aarschot. Ze stond op nummer drie van de Open Vld-lijst in Aarschot, maar zal geen kandidaat zijn.

“Burgemeester André Peeters, die op de hoogte was van de feiten, bezorgde mij gisteren/donderdag anonieme sms’en waarin over Christel Verlinden gesproken wordt. Ik heb deze stukken voor melding overgemaakt aan het parket en de bevoegde instanties. Dat is de plicht van elkeen in het publiek bestuur”, aldus Rutten.

“Verlinden heeft toegegeven dat ze een kandidaat voor het examen van geschoold arbeider richting heeft gegeven over de vragen van het examen. Het ging om een examen dat de man in kwestie deed om zijn job te behouden. Ze schetste mij ook de context waarin ze dit deed, maar besefte tegelijk dat je fouten van anderen niet goedmaakt door zelf fouten te maken”, aldus Rutten.

Gwendolyn Rutten benadrukt tot slot “dat ze positief en ambitieus aan het Aarschot van morgen wil kunnen bouwen”. “Spelregels zijn er voor iedereen. Aarschot moet vooruit en dat kunnen we enkel doen als alle partijen resoluut breken met praktijken uit het verleden”, aldus de partijvoorzitter.