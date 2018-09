Franse acteur blijft controverse opzoeken: Gérard Depardieu op bezoek in Noord-Korea

De Franse acteur Gérard Depardieu is op bezoek in Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Dat meldt een journaliste van het persagentschap AFP. De timing is opmerkelijk: net op dit moment maakt de hoofdstad zich op om het zeventigjarige bestaan van het regime te vieren.

De Franse filmster, die onder meer de rollen van Cyrano de Bergerac en Obelix speelde, werd er gespot in de lobby van het Yanggakdo International Hotel. Al is het onduidelijk waarom hij precies in het land aanwezig is. Hij zou bovendien - duidelijk geërgerd - geweigerd hebben om een interview te geven aan de journalisten die hem hadden herkend.

Het is niet de eerste keer dat Depardieu zijn controversiële kant toont. Zo heeft hij een conflictueuze relatie met de Franse overheid. Uit onvrede met de rijkentaks die toenmalig president François Hollande invoerde, verhuisde hij in 2012 (even) naar het Belgische dorpje ­Néchin. Later werd hij om die reden ook Russisch staatsburger, en eerder dit jaar liet hij vallen dat hij in Algerije zou gaan wonen. En nu laat het monument van de Franse cinema zich ook in Noord-Korea zien, waar hij vermoedelijk een verjaardagsfeestje zal vieren.

Onafhankelijkheid

Het noordelijke gedeelte van Korea riep op 9 september 1948 de onafhankelijkheid uit. Vanaf dan was er sprake van de Democratische Volksrepubliek Korea. Het was drie jaar nadat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie het schiereiland Korea in twee hadden gedeeld, in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog.

De onafhankelijkheidsverjaardag staat telkens hoog op de politieke agenda van het regime en kenmerkt zich vooral door een indrukwekkend militair defilé.