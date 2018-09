Normaal de bescheidenheid zelve maar tegen Spanje speelt Harry Kane met gouden schoenen (en niet zomaar)

Tottenham-spits Harry Kane is normaal de bescheidenheid zelve maar de interland tegen Spanje in de Nationas League zal hij zaterdag spelen met opvallende, gouden schoenen aan zijn voeten. Is het succes dan toch naar het hoofd gestegen? Nee, de Engelse spits heeft er een speciale reden voor.

Nike ontwierp de gouden schoenen speciaal voor Harry Kane, als eerbetoon voor zijn Gouden Schoen van topschutter op het WK in Rusland.

Kane sloot het WK in Rusland af als topschutter met zes doelpunten. Romelu Lukaku volgde op een gedeelde tweede plaats met vier treffers .

@HKane will wear special @NikeUK Hypervenom boots for @England tomorrow night - a tribute to his Golden Boot award at this summer's World Cup.

— Tottenham Hotspur 7 september 2018

Kane zette, met beide doelpunten in de met 2-1 gewonnen WK-opener tegen Tunesië, onmiddellijk de toon. De winning goal viel toen pas in de absolute slotfase. De aanvaller van Tottenham ging in de tweede partij, die Engeland met ruime 6-1 won tegen Panama, op hetzelfde elan door. Hij was toen goed voor twee strafschopdoelpunten en scoorde één veldgoal. Met die laatste was wel enorm veel meeval gemoeid, omdat Kane met de hak zonder het te beseffen een knal van Loftus-Cheek in doel deed verdwijnen. In de achtste finales tegen Colombia dikte de spits zijn totaal aan tot zes goals - opnieuw op penalty. Nadien zweeg het kanon. In de kwartfinale tegen Zweden (2-0), halve finale tegen Kroatië (1-2) en troostfinale tegen België (0-2) kwam Kane niet tot scoren.