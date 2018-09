Rijverbod voor dronken veldritlegende Albert Van Damme

Kalken / Laarne - Wielerlegende Albert Van Damme (77) is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod en boete. De ‘Leeuw van Laarne’ pleegde in 2016 vluchtmisdrijf na een banale aanrijding en was dronken. Hij moest opgesloten worden in de cel om te kalmeren.

Albert Van Damme bekampte in de jaren zestig en zeventig de gebroeders De Vlaeminck in het veldrijden en bekroonde zijn carrière met zes Belgische titels en één wereldtitel. Maar sinds vrijdag heeft Berten ook bij het gerecht een - zij het bescheiden - palmares.

De wielrenner die zijn eigen veldrit heeft in Laarne, moest zich in de politierechtbank van Dendermonde verantwoorden voor een verkeersongeval op 13 mei van 2016 in zijn geboortedorp. Tijdens het kruisen van een andere wagen had zijn autospiegel die van de andere geraakt, maar Van Damme zou de tik niet gehoord of gevoeld hebben.

“Twee whisky’tjes gedronken”

De andere bestuurster wel en maakte meteen rechtsomkeert. De vrouw reed achter de auto van de veldritkampioen aan, deed teken met haar grootlichten en kon Van Damme aan de kant zetten. “Vervolgens werden alle gegevens zoals het hoort uitgewisseld”, aldus Liesbet Noens, de advocaat van de voormalige sportman. “Maar kort daarna liet de bestuurster uit die bewuste wagen zich door vrienden overhalen om alsnog de politie naar het huis van mijn cliënt te sturen. Het was al laat en hij had net zijn slaapmedicatie genomen en twee whisky’tjes gedronken. Vanaf dan is alles jammer genoeg geëscaleerd.”

Van Damme wou niet meewerken met de politie en weigerde om een ademtest af te leggen. Ook een bloedprik zag hij niet zitten. De situatie liep helemaal uit de hand en de gepensioneerde veldrijder moest zelfs opgesloten worden in de cel om te kalmeren. De politie stelde duidelijk vast dat hij dronken was. “Zo’n gedrag valt niet te rijmen met twee druppeltjes thuis ná het autorijden”, verduidelijkte openbaar aanklager Dries Tanghe. “De echtgenote van Van Damme verklaarde ook stellig dat ze haar man thuis niets had zien drinken.”

Politierechter Peter D’Hondt veroordeelde de wielrenner op rust uiteindelijk tot een rijverbod van 72 dagen en een boete van 4.800 euro waarvan de helft met uitstel.

Van Damme werd in 2013 door de politierechtbank nog al eens veroordeeld voor vluchtmisdrijf. In april van 2014 kreeg hij van de correctionele rechtbank in Dendermonde opschorting van straf nadat hij twee jaar eerder de kat van zijn buurvrouw had doodgeschoten met een tweeloop.

“Een geïsoleerd geval”

Noens benadrukte dat er bij haar cliënt absoluut geen sprake is van een alcoholprobleem. “Het gaat om een geïsoleerd geval. Zijn uitstekende gezondheid wordt bevestigd door verschillende medische verslagen. Hij is tot op vandaag een straffe meneer en is een voorbeeld geweest voor de jeugd en de maatschappij. Tot op vandaag geniet hij nog steeds heel veel aanzien.”

Tijdens zijn proces vrijdag in de politierechtbank van Dendermonde was hij zelf niet aanwezig.