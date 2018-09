Nederlander opgepakt voor kannibalisme tijdens burgeroorlog in Liberia

Politie en gerecht hebben in Parijs de Nederlandse oorlogsmisdadiger Kunti K. (44) opgepakt. Hij stond geseind voor zijn rol in de oorlog in Liberia. K. , die afkomstig is van het West-Afrikaanse land, wordt verdacht van kannibalisme, het rekruteren van kindsoldaten en het houden van slaven. Maar ook van moord.

Kunti K. was al een tijd op de vlucht. Via ons land trok hij vanuit Nederland naar Frankrijk, had onderzoek uitgewezen. Daar is hij nu opgepakt bij een vriend bij wie hij zich schuil hield.

Wat de Nederlander van Liberiaanse afkomst ten laste wordt gelegd is volgens justitie in Nederland niet min: moord, het werven van kindsoldaten, het houden van slaven en kannibalisme. Maar ook het aanzetten van anderen tot het plegen van oorlogsmisdaden.

De Nederlander was volgens de Franse justitie begin jaren negentig een commandant van de Ulimo, de Verenigde Bevrijdingsbeweging van Liberia voor Democratie. De Ulimo was een van de wrede bendes in de burgeroorlog die van 1989 tot 1996 duurde. Folteringen, groepsverkrachtingen, massamoord tot kannibalisme toe. Niets was hen te wreed. Jonge tieners werden ingelijfd als kindsoldaat. Wie niet gehoorzaamde, werd gefolterd. Om hen hard te maken, moesten de jongeren hun eigen familieleden doden en kijken hoe andere soldaten hun zusters en moeders verkrachtten.

De golf van geweld in Liberia begon al in de jaren tachtig met wreedheden gepleegd door het leger van dictator Samuel Doe (1950-1990) tegen stammen die hij als vijand was gaan zien. Toen de in Libië getrainde Charles Taylor met rebellen het land in 1989 binnenviel, liep het steeds verder uit de hand. De chaotische Ulimo behoorde tot de bendes die tegen Taylor vochten.

Bij de gevechten vielen honderdduizenden doden. Taylor werd president van Liberia, maar zit nu in een Britse cel wegens oorlogsmisdaden.