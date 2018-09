Nederlandse deejay Hardwell (30) stopt met draaien

De Nederlandse deejay Hardwell (30) stopt vanaf oktober met draaien. Dat heeft de man zelf bekendgemaakt op zijn Facebook-pagina. Hij wil opnieuw wat meer tijd voor zichzelf en op adem komen na een aantal helse en dolgedraaide jaren als wereldster.

“Door mijn leven als Hardwell kan ik veel te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht schenken aan mijn leven zoals een normale persoon dat kan doen. Dat is de reden waarom ik besloten heb op mijn agenda schoon te maken, om op die manier volledig vrij te zijn van doelen, interviews, deadlines en releasedata”, schrijft de dertigjarige Nederander, in het echte lever Robbert van de Corput. “Het is me te veel geworden, het was een rollercoaster die maar niet wou stoppen.”

“Om mijn creativiteit de nodige zuurstof te geven, heb ik dus wat tijd voor mezelf nodig. Om terug de persoon achter de artiest te zijn en om terug te kijken op alles wat de afgelopen jaren is gebeurd. Dat wil dus zeggen dat mijn tourschema gisteren geëindigd is op Ibiza.”

De deejay geeft voorts nog mee dat hij wel nog muziek zal blijven maken en dat hij zijn fans wil bedanken voor de voorbije jaren. “Ik wil sterker dan ooit terugkomen. Maar nu wil ik gewoon een tijdje mezelf zijn.”

Hels leven

Hardwell, goed voor meer dan negen miljoen fans op Facebook, is een wereldberoemde deejay. Hij prijkte zowel in 2013 als in 2014 op de eerste plaats van de DJ Mag Top 100, de dj-poll die het Britse magazine DJ Mag ieder jaar organiseert. Sindsdien bleef hij kamperen in de hoogste regionen van de lijst en stond hij er afgelopen jaar nog op de vierde plaats. Hij is jaarlijks ook vaste klant op het Belgische dancefestival Tomorrowland in Boom.

Het is niet de eerste keer dat wereldberoemde deejays zich door privé-problemen genoodzaakt zien om het rustiger aan te doen. Zo was er de Zweedse dj en producer Avicii (28) die het helse leven als superster al vaarwel had gezegd. Al is die er nooit helemaal terug bovenop gekomen: de man overleed in april. Hij beroofde zichzelf van het leven.

