Waarom Oranje zowaar de “schrik van de wereldkampioen” is, maar Frankrijk slechts een beetje bibbert voor zondag

Het Nederlandse elftal nam donderdag in stijl afscheid van recordinternational Wesley Sneijder. Oranje was met 2-1 te sterk voor Peru in een oefeninterland. Zondag wacht een confrontatie met wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. Een godsgeschenk, als we de geschiedenis bekijken.

LEES OOK: “Het is klaar, het is gedaan”, zegt Sneijder in emotioneel afscheid na laatste interland voor Oranje

LEES OOK: Afscheidnemende Wesley Sneijder over zijn topelftal, waarom Mourinho een genie is en zijn “grootste bedreiging”

Bij Voetbal International doken ze de geschiedenisboeken in op zoek naar vorige confrontaties van Oranje met de regerende wereldkampioen. En wat blijkt? Het Nederlandse elftal is al jaren ongeslagen tegen het beste voetballand ter wereld (de na penalty’s verloren halve finale op het WK van 1998 tegen Brazilië telt daarbij als gelijkspel, red.).

In 1969 ging Oranje met 0-1 onderuit tegen toenmalig wereldkampioen Engeland. Sindsdien kon geen enkele WK-winnaar nog winnen van de Nederlanders. Vooral de 3-0-overwinning tegen wereldkampioen Italië op het EK 2008 en de 1-5-klapper tegen Spanje op het WK 2014 zijn wedstrijden die nog lang herinnerd zullen worden bij onze Noorderburen.

Een overzicht:

Oranje is de laatste tijd op dreef tegen de regerend wereldkampioen. Bron: @VI_nl pic.twitter.com/Ym5wZlwJ8o — Michel Abbink (@sportzeloot) 7 september 2018

Of zondag ook Frankrijk voor de bijl zal gaan, is de grote vraag. Als wereldkampioen moeten Les Bleus dus schrik hebben van Oranje, maar in de recente onderlinge duels waren ze wel telkens de beste. Nederland won tijdens het EK 2008 in de groepsfase met 4-1, maar daarna kwam Frankrijk telkens als winnaar uit de bus:

2014: Frankrijk - Nederland 2-0 (oefeninterland)

2016: Nederland - Frankrijk 2-3 (oefeninterland)

2016: Nederland - Frankrijk 0-1 (WK-kwalificatie)

2017: Frankrijk - Nederland 4-0 (WK-kwalificatie)

Bovendien verloren Les Bleus voor het laatst in maart van dit jaar. Toen was Colombia met 2-3 te sterk tijdens een oefeninterland. De laatste competitieve nederlaag van de Fransen dateert van juni 2017, toen Zweden met 2-1 won tijdens de WK-kwalificatiecampagne.

LEES OOK (+): Afscheid van ‘Kabouter Wesley’ Sneijder: “Amper 22 centimeter groot” maar van goudwaarde voor Oranje