Bondscoach Martinez waarschuwt na ruime zege tegen Schotland: "Opletten want IJsland wordt anders”

Roberto Martinez was uiteraard een tevreden coach na de 0-4-zege in Schotland. Hij zwaaide met lof. Voor de collectieve prestatie en voor spelers individueel.

“Ik ben tevreden over de debutanten”, aldus de bondscoach. “Ik zie dat er concurrentie komt. Die debutanten deden het heel goed. Lof voor Castagne, Vanaken en Verstraete. Castagne begon aan de wedtrijd. Als je hem niet kende en je zag hem vandaag spelen, dan zou je zeggen dat hij al jaren voor het nationale team speelt. Dat wil zeggen dat hij heel sterk speelde. Alleen het eerste kwartier had hij het even moeilijk maar hij herpakte zich en mag op een goede wedstrijd terugblikken.”

Martinez loofde ook het team. "Het was een perfecte oefenwedstrijd met het oog op IJsland. Ik wilde vooral zien hoe we zouden reageren op het WK. We hebben het goed gedaan. Er was een goede wisselwerking tussen de jongeren en de ouderen. Tielemans is nog altijd aan het groeien. Ik was blij met het duo Dembélé-Tielemans. Ze controleerden het spel. In de tweede helft was het nog beter. Het ging sneller. Ze toonden alletwee maturiteit en dat is nodig op dit niveau. We wilden verder gaan op het elan van het WK en dat is gelukt."

De bondscoach wilde de slappe Schotten niet minimaliseren. " Schotland deed het niet zo slecht als de score doet vermoeden. Ze hebben kwaliteit. Voor het eerste doelpunt viel, was het echt wel moeilijk. Je mag niet onderschatten dat ze in de eerste helft toch soms gevaarlijk waren. We hebben dat tegengehouden, dat is ook een verdienste. In IJsland zal het hetzelfde worden. Want zij willen ook dat wij de bal hebben. Ook de stilstaande fasen waren goed. Dat zal ook nodig zijn tegen IJsland. Dinsdag wordt het anders. IJsland heeft meer ervaring. Op het EK waren ze goed, op het WK ook. Het wordt moeilijk, zeker bij hen. Maar wij zijn ook klaar. "

Eden Hazard was in de eerste helft overal. Pas toen hij wat gas terugnam en weer dichter bij het strafschopgebied van de tegenstander ging spelen, was hij echt beslissend. "Daar ben ik het niet mee eens”, aldus Martinez. “Eden Hazard liep niet te veel vandaag. Hij kwam de bal naast Dembélé ophalen omdat er weinig ruimte was vooraan. Ik ga hem niet stoppen om zo hard te werken. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder."