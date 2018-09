Verzorgers schieten meteen in actie wanneer pasgeboren zebraveulen dreigt te verdrinken in Spaanse zoo

De geboorte van een zebraveulen in een dierentuin in Valencia was woensdagnamiddag bijna afgelopen met een drama. Kort nadat de navelstreng van het pasgeboren veulen brak, sukkelde het dier in een nabijgelegen rivier. Even werd gevreesd dat het zou verdrinken, maar de bezoekers konden opgelucht ademhalen: de verzorgers konden op tijd reageren om de jonge zebra in veiligheid te brengen.