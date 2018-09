Brandweer waarschuwt gezinnen die geen rookmelders hebben: “Vorig jaar stierven 53 mensen in woningbrand”

Rookmelders kunnen levens redden. Jammer genoeg zijn we daar nog niet allemaal van overtuigd, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale vereniging voor brand- en diefstalbestrijding. Drie op de tien Belgen heeft nog altijd geen rookmelder. Of… hij ligt ergens in de kast.

Van 8 tot 23 september 2018 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Met die jaarlijkse campagne sensibiliseert de FOD Binnenlandse Zaken samen met de hulpverleningszones van de brandweer rond brandveiligheid in de woning. Cijfers bewijzen dat het nodig is.

“In 2017 vielen minstens 53 dodelijke slachtoffers tijdens of als gevolg van branden in woningen. Dat zijn meer dan 4 doden per miljoen inwoners”, klinkt het bij de FOD Binnenlandse Zaken.

“Het plaatsen van rookmelders en het uitwerken en bespreken van een vluchtplan, zorgen ervoor dat de bewoners tijdig de woning kunnen verlaten wanneer er brand uitbreekt. Vooral ’s nachts”, klinkt het.

Elke kamer in uw woning zou daarom moeten uitgerust worden met een rookmelder, klinkt het bij de Brusselse brandweer. In plaatsen zoals de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op waterdamp of stof en kan je beter geen rookmelder plaatsen om geen vals alarm te veroorzaken.

Hang rookmeldes altijd aan het plafond Foto: Serge Minten

Maar wat blijkt uit een onderzoek van Nationale vereniging voor brand- en diefstalbestrijding: in minder dan de helft van de gezinnen hangt geen rookmelder. Of hij werkt niet. Een op de vijf ondervraagden gaf toe een rookmelder te hebben. Maar die ligt ergens in een kast. Of hij hangt aan het plafond zonder batterij...

Naar aanleiding van de 14-daagse van de Veiligheid houden verschillende brandweerposten van de hulpverleningszones in september hun jaarlijkse opendeurdagen. Aan diverse infostands kan je ook terecht voor meer informatie over brandveiligheid in je woning. En er zijn demonstraties.