In deze Vlaamse stad drink je koffie of thee tussen de kittens: kijk binnen in Kuro Neko

Kortrijk - Wie graag katten gaat knuffelen, kan afzakken naar Kortrijk. De West-Vlaamse stad heeft er een kattencafé bij. Twee Heulenaars vonden een gepaste stek in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en combineren er twee heerlijke dingen: een gezellig drankje met een heerlijke kattenknuffel. Ideaal voor poezenliefhebbers, maar ook voor co-working in Kuro Neko.

Een kattencafé had de Groeningestad nog niet. Vanaf maandag kan iedereen nu terecht in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 20 in Kortrijk. Broer en zus Arne(31) en Birgit Verbeke(33) namen die uitdaging aan. De inrichting is alvast prima. De huiskatten die er rondlopen zijn in topconditie.

Broer en zus: “We zijn geen vzw zoals in Gent die katten adopteert. We zijn in de eerste plaats een koffie- en theebar maar we hebben ook een selectie aan bieren en wijnen. We zijn beiden gepassioneerd door dieren en willen die passie op onze manier overbrengen. Hier lopen tien katjes rond. Er is een speciale afzuiging en de kattenbakken staan apart. Op de bovenverdieping is er een co-working place.”

Van tandarts naar cafébaas

Birgit was tien jaar lang assistente bij een tandarts, Arne was project manager in een bedrijf. Beiden maken ze de switch naar een zelfstandige bezigheid in een pand dat ze eigenhandig drie maanden lang een make-over gaven. In overleg met het voedselagentschap is er een glazen wand geplaatst. Zo is er een afscheiding tussen de bar en de verbruikzaal. Ook op de bovenverdieping zitten geen katten.

Arne Verbeke: “ De inrichting nodigt uit tot spelen. Er zijn stokjes met touwtjes aan, er is een kattenparcours, de pilaren in het café zijn omgevormd tot krabpalen, je kan op kussens op de grond zitten om meer interactie te hebben met de katten en er zijn boeken over katten. Bezoekers moeten zich wel aan bepaalde regels houden. Snoepjes geven aan de katten kan niet en je eigen huisdier meebrengen kan ook niet. Het is verder de bedoeling de komende tijd enkele adoptiekatten op te vangen in Kuro Neko.”

Ontbijten tussen de katten

Kuro Nero is zeven dagen op zeven open vanaf 8.30 uur tot 20 uur. Je kan er ook ontbijten. Er zijn workshops in voorbereiding en die kan je volgen via de facebookpagina. Verbeke: “We gaan hier eerst ons ding proberen te doen. Als het concept aanslaat dromen we van een vestiging in Ieper, dé kattenstad. Alles draait hier rond de kat, maar daar word je gelukkig van.” Er is zelfs gedacht aan wie allergisch is. Die kan voor de glazen wand zitten.