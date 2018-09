Opnieuw passagiers onwel op vluchten naar VS

De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben opnieuw ingegrepen op twee internationale vluchten nadat passagiers ziekteverschijnselen vertoonden. Woensdag werd al een vlucht vanuit Dubai in New York in quarantaine geplaatst. Tien personen aan boord bleken toen ziek te zijn.

Donderdag werd er op de luchthaven van Philadelphia alarm geslagen over twee internationale vluchten van American Airlines uit Parijs en München. Van de circa 250 passagiers bleken twaalf personen griepverschijnselen te hebben, zoals keelpijn en hoestbuien. Volgens de Amerikaanse douane kwamen zij terug van de hadj in Mekka (Saudi-Arabië).

De groep werd door de gezondheidsdienst geïnspecteerd. De overige passagiers konden hun reis voortzetten. Uiteindelijk bleek geen van de twaalf personen ernstig ziek, meldt de Washington Post.

Quarantaine

Het nieuws komt nadat woensdag een Emirates-vlucht vanuit Dubai in New York in quarantaine werd geplaatst nadat passagiers ziekteverschijnselen vertoonden. Tien personen bleken de griep te hebben.