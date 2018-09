Roemeense nepagenten bestelen toeristen in Brugge

Brugge - De Brugse onderzoeksrechter heeft drie Roemenen aangehouden voor het meermaals bestelen van toeristen in Brugge. Dat meldt de lokale politie van Brugge. De verdachten gebruikten een list, door zich uit te geven voor agenten en droegen uniformen.

Eén van de verdachten benaderde telkens als eerste een groepje toeristen. Hij maakte hen wijs dat hij Italiaan was en vroeg om een som geld te wisselen. Even later verschenen dan zijn twee kompanen op het toneel. Ze stelden zich voor als politieagenten en legden uit dat de toeristen het slachtoffer geworden waren van een Italiaanse oplichter. Het zogezegd valse geld namen de nepagenten dan in beslag.

In totaal pasten de Roemenen afgelopen zomer dezelfde truc een achttal keer toe en zouden ze enkele duizenden euro’s buitgemaakt hebben. Een slachtoffer verklaarde zelfs dat de verdachten hem 3.300 dollar lichter maakten. “Het trio zou deel uitmaken van een groter netwerk, dat ook in het buitenland bekend staat voor gelijkaardige feiten”, klinkt het bij de politie.

De verdachten werden ingerekend met behulp van de ANPR-camera’s. Dankzij die camera’s met nummerplaatherkenning werden de Roemenen opgemerkt toen ze donderdagochtend met hun wagen Brugge binnenreden. Vrijdagnamiddag besliste de Brugse onderzoeksrechter om hen aan te houden. De raadkamer in Brugge zal dinsdag oordelen of ze langer in de cel moeten blijven.

Het fenomeen van valse agenten bestaat al langer in ons land. Meestal benaderen ze oudere mensen thuis. Eerst belt er iemand aan die zich voorstelt als iemand van de gas- of watermaatschappij. Dan bellen de agenten aan. Omdat de werkman die eerste aanbelde, een oplichter zou zijn. Ze vragen bewoners om te controleren of er geen geld of juwelen verdwenen zijn maar gaan er uiteindelijk zelf mee aan de haal.