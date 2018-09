Belgische beloften klaren de klus tegen dwergstaat, nu afwachten wat Zweden doet in EK-kwalificatiecampagne

De Belgische nationale beloftenploeg heeft vrijdagavond op de achtste speeldag in groep 6 van de kwalificaties voor het EK 2019 in Italië en San Marino met 0-4 (rust: 0-2) gewonnen op bezoek bij Malta.

Nany Dimata (11.) en Siebe Schrijvers (18.) hadden de troepen van bondscoach Johan Walem al snel op een 0-2 voorsprong gezet, Dodi Lukebakio (59.) en invaller Aaron Leya Iseka (69.) zorgden na de pauze voor de 0-4 eindstand tegen het nietige Malta, dat puntenloos laatste staat in de groep. Met twintig punten staan de Belgen voorlopig aan de leiding, al kan Zweden vrijdagavond wel nog langszij komen, op voorwaarde dat ze in eigen huis winnen van Hongarije. Die Hongaren zijn volgende week dinsdag in Boedapest dan weer de tegenstanders van België.

Op de slotspeeldag in de groep staat op 16 oktober nog de clash tussen Zweden en België op het programma, mogelijk wordt er dan pas over groepswinst beslist. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino. De vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.