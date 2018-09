President Trump eist onderzoek naar mysterieuze schrijver van vernietigend opiniestuk: “In het landsbelang”

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat minister van Justitie Jeff Sessions een onderzoek te starten naar de identiteit van de schrijver van een vernietigend opiniestuk in de New York Times over het reilen en zeilen in het Witte Huis. De anonieme auteur zou een hooggeplaatste regeringsmedewerker zijn.

“Jeff moet onderzoeken wie de schrijver van dat stuk is, omdat het in het belang van de nationale veiligheid is”, aldus Trump vrijdag tegen de pers aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One. Wat de exacte dreiging voor de nationale veiligheid is, zei de president niet.

Trump liet verder verstaan dat juridische stappen tegen de New York Times niet uitgesloten zijn. “We zullen zien”, klonk het.

Vernietigend opiniestuk

Woensdag publiceerde de New York Times een opiniestuk waarin de schrijver stelt dat er binnen de Amerikaanse regering actieve weerstand tegen president Trump bestaat. Zijn eigen administratie zou proberen “delen van zijn agenda te dwarsbomen”. Geheel tegen de gewoontes van de krant in bleef de auteur van het stuk anoniem. Het zou gaan om een hooggeplaatste regeringsmedewerker.

Foto: REUTERS

Trump reageerde furieus op het artikel. Hij vroeg zich onder meer af of dit als hoogverraad gekwalificeerd kan worden en noemde de anonieme auteur (“als die al bestaat”) een lafaard. “Ik probeer het politieke moeras droog te leggen, en het moeras probeert terug te vechten. Maar geen zorgen, wij zullen winnen”, schreef hij ook nog op Twitter.

Obama: “Dit is niet hoe onze democratie werkt”

Foto: REUTERS

Trumps voorganger, Barack Obama, heeft vrijdag zijn ongenoegen uitgesproken over het idee dat een groep regeringsmedewerkers de president tegenwerkt. “Het idee alles goed komt omdat er mensen in het Witte Huis in het geniep de president ondermijnen, is niet okay”, zei Obama tijdens een speech. “Ik meen het. Dat is niet hoe onze democratie zou moeten werken. Die personen zijn niet verkozen en dus niet de eindverantwoordelijken.”

“Ze helpen het land niet door 90 procent van de gekte dat uit het Witte Huis komt te promoten en dan te zeggen: ‘Geen probleem, we voorkomen de andere 10 procent’. Dat is niet hoe het zou moeten werken. Dat is niet normaal.” Obama sloot het onderwerp op sinistere wijze af: “Het zijn vreemde en gevaarlijke tijden.”

Eerder noemde de oud-president zijn opvolger “een symptoom, maar niet de oorzaak” van de vrees voor verandering onder sommige Amerikaanse burgers.