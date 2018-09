Matteo Simoni krijgt alleen maar lof én zijn eigen ster op Filmfestival van Oostende

De twaalfde editie van Filmfestival Oostende is vrijdagavond feestelijk van start gegaan. Regisseur Koen Mortier en master van het festival Matteo Simoni onthulden elk een ster op de Walk of Fame op de Oostendse zeedijk. Actrice Ruth Beeckmans mocht als verrassing Simoni verwelkomen op de zeedijk. In een minutenlange speech had ze enkel lovende woorden voor de acteur. Over zijn carrière, over zijn persoonlijkheid. “Je bent een fantastische gast. We hebben elkaar leren kennen tijdens ‘Safety First’. Wat een fantastische tijd”, zei ze. Simoni kreeg er tranen van in de ogen. Gevolgd door een innige omhelzing.