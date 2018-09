Italië breekt definitief met het verleden en bondscoach wil zelfs geen “Italiaans voetbal” meer spelen

Het Italiaanse elftal opent vandaag zijn Nations League met een wedstrijd tegen Polen. De wedstrijd is een breuk met het verleden en mogelijk ook met de Italiaanse stijl.

De wedstrijd in Bologna is namelijk de allereerste zonder spelers die in 2006 de wereldtitel veroverden in Duitsland. Geen enkele ex-wereldkampioen zat in de selectie van nieuwbakken bondscoach Roberto Mancini, die meer de focus wil leggen op de jeugd.

Tegen Polen opteert hij alvast voor een stevige mix van veteranen en jong(er) geweld met: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne

Stijlbreuk

Mancini staat niet bekend als een defensieve trainer. Hij was als speler zelf een aanvaller die graag risico’s nam. De Italiaan (onder andere ex-Man City en Zenit) wil dus ook af van het behoudende spel van de Azzurri. “We moeten aanvallen en spelen om te winnen”, zei hij in de aanloop naar de wedstrijd. “We kwalificeerden ons niet voor het WK omdat we niet konden scoren over twee wedstrijden tegen Zweden. We moeten eraan werken om efficiënter te zijn. En ook onze attitude is dus cruciaal.”

Afwachten of Mancini woord houdt. “We spelen tegen sterke teams, op papier misschien wel sterken dan ons. Deze Nations League is wel iets positiefs. Het kan ons veel hoop en vertrouwen geven.”