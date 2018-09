Idyllisch van buitenaf, seks achter de schermen: goeroe yogaschool beschuldigd van verkrachting

De grootste tantrische yogaschool in de wereld staat zwaar onder druk, nadat zestien verschillende leden hun leider beschuldigen van verkrachting. Goeroe Swami Vivekananda Saraswati is het eiland in Koh Phangan ontvlucht, bang voor vervolging voor seksueel geweld en verduistering. Dat schrijft The Guardian.

Voor talloze toeristen leek Agama Yoga een waar paradijs, een drukbezochte yogaschool waar al vijftien jaar tienduizenden leerlingen les volgen. De feeërieke locatie op het Thaise eiland Koh Phangan scheen de perfecte plek om te herbronnen, weg van het drukke leven. Dankzij de oeroude tantra en yoga van goeroe Swami Vivekananda Saraswati konden de deelnemers nadenken over het leven en over spiritualiteit. Of, dat dachten ze toch.

Veel meer dan spiritualiteit

Nu blijkt dat de situatie achter de schermen heel wat minder idyllisch was. Zestien leerlingen en stafmedewerkers hebben aan de Britse krant The Guardian vertelt hoe het leek alsof ze in een seks cultus terechtgekomen waren. Volgens de veertien vrouwen en twee mannen brainwashte Swami - die in het echt Narcis Tarcau heet - iedereen stuk voor stuk, terwijl hij een omgeving creëerde die openstond voor aanranding, verkracht en vrouwenhaat.

“Hij slaagde erin om zijn omgeving bijna te betoveren, terwijl hij ons ‘van alle negatieve karma’ wou bevrijden”, klinkt het in een getuigenis aan The Guardian. Totdat ze na jaren van zwijgen, beseften dat het veel meer was dan dat. “Hij zorgde ervoor dat hij iedereen kon verkrachten, zonder dat zij hem zouden aangeven. Hij normaliseerde dat, waarna ook andere leraren zijn voorbeeld volgden.”

“Het beste voor jou”

Na klachten van 31 vrouwen probeerde Agama de beschuldigingen over seksueel misbruik intern op te lossen, maar daar kwam geen gerechtigheid uit. Integendeel, Swami bleef de vrouwen gebruiken als huisslaven door gebruik te maken van degradatie, hypnose en mentale manipulatie. Daarom zijn er nu 14 van hen, samen met 2 mannen naar justitie getrokken.

De slachtoffers van het Verenigd Koninkrijk, Australië, Brazilië, de Verenigde Staten en Canada zeggen allemaal hetzelfde: ze werden verkracht tijdens een “spirituele verzorging”. Velen van hen penetreerde hij anaal, sommige dwong hij om met hem te masturberen. Als ze “nee” zeiden, ging Swami onverstoord verder met de woorden: “Ik weet wat er het beste is voor jou. Dit zal je genezen.” Volgens de slachtoffers zouden er nog honderden anderen ten prooi zijn gevallen van de goeroe.

Een trouwe studente en lesgeefster, Nancy Miller, vertelde aan The Guardian hoe vrouwen talloze keren aangemoedigd werden om “voor het helend effect” seks te hebben met Swami. Tijdens zijn lessen in kleine groepjes toonde de goeroe ook zijn favoriete pornofilms, om de sporters dan te overtuigen hetzelfde met hem te doen. “Van een sportschool was in de trouwe kern weinig sprake”, zei Miller, “maar wel van een oord vol seks en manipulatie”.

Gevlucht

En de grote goeroe Swami Vivekananda Saraswati? Die heeft het ondertussen op een lopen gezet. Volgens bronnen van The Guardian bevindt de beschuldigde dader zich niet meer in Thailand. Met de zestien beschuldigingen zou hij een zware straf kunnen krijgen. Bovendien onderzoekt de Thaise regering nu ook of er sprake is van fraude of verduistering van geld.

Ondertussen heeft de Yoga Alliance de vergunning van Agama ingetrokken. De school waar jaarlijks tienduizenden mensen les volgen, ontkent echter dat ze een seks cultus hebben opgestart. Volgens hen zijn ze het slachtoffer van een haatcampagne. “Agama Yoga is een spirituele universiteit waarvan de basisprincipes hun basis kennen in de meest authentieke vorm van yoga. Het seksuele is daar maar een heel klein deel van, en dat behoort zeker ook niet tot het normale curriculum. Wij willen deze vorm van yoga nog steeds ondersteunen.”