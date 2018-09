Goed nieuws voor Thomas Vermaelen bij FC Barcelona?

Thomas Vermaelen zit momenteel op de bank bij de Rode Duivels voor de oefenmatch tegen Schotland. Bij Barcelona geraakt de 32-jarige verdediger voorlopig niet in de selectie. En toch komt er goed nieuws van de Spaanse media voor Vermaelen.

Mundo Deportivo meldt vrijdag namelijk dat Barça nadenkt over een contractverlenging voor de Rode Duivel. Dat is opmerkelijk want Vermaelen is centraal achterin pas de vierde keuze van coach Ernesto Valverde na Samuel Umtiti, Gerard Piqué en Clément Lenglet.

Het contract van Vermaelen loopt na dit seizoen af en dus was de verwachting dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is bij de Blaugrana. Als we Mundo Deportivo mogen geloven, is dat niet het geval.

Barcelona zou werken aan verschillende contractverlengingen. Ivan Rakitic, Jordi Alba en Sergio Busquets zouden daarbij eerst aan de beurt zijn. Maar dus ook Vermaelen, Rafinha en Munir. Het nieuwe contract van Vermaelen zou wel afhangen van zijn prestaties. De Belg zou volgens Mundo Deportivo momenteel niet tevreden zijn over zijn speeltijd.