Cercle verliest nipt oefenpot tegen Valenciennes met 1-2

Cercle verloor in Lichtervelde tegen Valenciennes uit de Franse Ligue 2 met 1-2. Raspentino(ex-Eupen) en Robail (ex-Cercle) scoorden, vanop de stip milderde De Belder

Vrijdagavond oefende Cercle Brugge vriendschappelijk tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes. Een aangename wedstrijd werd het in Lichtervelde, dat in de eerste helft voornamelijk gedomineerd werd door de bezoekers. Een overwegend groen-zwarte tweede helft kon echter geen zege inwijden voor Cercle, het verloor met 1-2.

De aanwezige supporters zagen beide ploegen aftastend aan de wedstrijd beginnen. Ondanks het bikkelende begin, was het Valenciennes dat de eerste kans in de match kon verzilveren in een doelpunt. Raspentino, recent nog actief bij KAS Eupen, verschalkte Van Damme met een hard laag schot in de korte hoek, 1-0 na 12 minuten voetballen. Groen-Zwart was duidelijk van slag, en daar profiteerden de bezoekers optimaal van. Vrijwel onmiddellijk na de spelherneming snoepte Ambri de bal af van Lusamba, de bezoeker schoot op doel, maar Van Damme kon uitpakken met een knappe redding. In de herneming was een goed gevolgde Robail echter snel op de bal om de 0-2 tegen de netten te trappen. Cercle probeerde na de dubbele achterstand via combinatiespel in de match te komen, maar een goed georganiseerd Valenciennes liet niks toe. Na 35 minuten ging de bal echter op de stip voor Groen-Zwart, nadat De Belder na een hoekschop van Bongiovanni werd neergetrokken in de zestien. De Belder ging zelf achter de bal staan en schoot vervolgens onhoudbaar voorbij Konaté in doel. De goal gaf Cercle duidelijk vertrouwen, met onder meer nog een goede kans op 2-2 voor Bongiovanni, maar 1-2 werd de ruststand.

Vier wijzigingen bij Groen-Zwart bij de start van de tweede helft: terwijl Vanhoutte de plaats van Lopez innam, kwam Lambot centraal achterin Taravel vervangen. Verder kwamen ook Mercier en de debuterende Hazard in de ploeg, zij vervingen respectievelijk Koné en Lusamba. Een enthousiast wedstrijdbegin van de bezoekers werd gekenmerkt door een goede save van Van Damme na een hard schot van Raspentino. Hierna nam Cercle Brugge de match volledig in handen. Nadat eerst De Belder een voorzet van Tormin net niet in doel kon schuiven, werd een mooie combinatie tussen Hazard en Bongiovanni niet beloond met een doelpunt. Ook Delacourt had een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal kon door doelman Konaté met veel moeite uit doel worden geweerd. Irie en Koshi vielen nog in voor Cercle, maar hun enthousiaste invalbeurt leverde de verdiende gelijkmaker niet op voor de Vereniging. Cercle gaat zo nipt onderuit tegen een stevig Valenciennes.

Cercle Brugge: Van Damme, Lopez (46’ Vanhoutte), Taravel (46’ Lambot), Delacourt, Etienne – Koné (46’ Mercier), Hoggas, Lusamba (46’ Hazard), Bongiovanni (73’ Koshi) – Tormin (73’ Bruno) & De Belder (75’ Irie)

Valenciennes FC: Konaté, Nestor, Dabo, Dos Santos, Cuffaut, Masson, Massouema, Mauricio, Robail, Raspentino, Ambri

Doelpunten: 12’ Raspentino 0-1, 27” Robail O-2, 35’ De Belder 1-2