“Trump verplichtte fotograaf om foto’s eedaflegging te bewerken, zodat het leek alsof er meer interesse was”

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, en dat beseft ook Donald Trump. De Amerikaanse president heeft immers de opdracht gegeven om de foto’s van tijdens zijn inauguratie in januari 2017 te laten bewerken, zodat het niet opviel dat er minder mensen aanwezig waren dan bij Barack Obama in 2009. Dat is de krant The Guardian te weten gekomen, nadat ze die informatie konden loskrijgen met behulp van de ‘Freedom of Information Act’.

De foto’s spraken boekdelen. Wie de twee inauguraties naast elkaar zette, zag het meteen: op Trumps eedaflegging was heel wat minder volk aanwezig dan bij Obama. Volgens de gemeente waren er in 2009 zo’n 1,8 miljoen mensen in Washington op de been. Cijfers over die van Trump in januari 2017 ontbreken, al liet hij destijds zelf weten dat het er vanaf het podium uitzag als “miljoen, anderhalf miljoen mensen.”

Melania, Donald en Ivanka Trump tijdens de eedaflegging in 2017. Foto: Reuters

Drukker?

Nu blijkt dat de huidige president een fotograaf van de overheid gevraagd zou hebben om de foto’s van zijn inauguratie te bewerken. Door die strategisch wat meer bij te snijden, waren de lege plekken in het publiek tijdens de inauguratie niet te zien. Zo leek het alsof er ontzettend veel mensen voor Trump waren afgereisd.

Woordvoerder Sean Spicer kwam destijds met een stevige verklaring, waarin hij de media verweet een minder grote opkomst te tonen. Spicer zei toen dat de media de beelden op een dusdanige manier hadden samengesteld of bewerkt dat het publiek werd geminimaliseerd. Volgens hem was het gebied voor het Capitool wel vol, al kwam hij niet met een exact getal van het aantal toeschouwers.

Maar zijn beschuldigingen van ‘Fake News’ blijken nu onterecht: het plein was wel degelijk minder vol, al probeerde Trump de beeldgeving nog te manipuleren.