Trump: “Verenigde Staten zijn ontwikkelingsland”

De Verenigde Staten moeten volgens president Donald Trump ook beschouwd worden als een “ontwikkelingsland”. Trump uitte zware kritiek op het globale handelsbeleid. Hij haalde ook uit naar de toespraak van zijn voorganger Barack Obama, die had gezegd dat Trump een “symptoom, niet de oorzaak” is van de verdeeldheid in de Verenigde Staten.

“Er zijn van die landen, ze worden als groeiende economieën beschouwd. Ze worden beschouwd als landen die niet matuur zijn dus betalen wij hen”, aldus Trump tijdens een campagnebijeenkomst in North Dakota. “Weet je, ze noemen hen ontwikkelingslanden. Wel, wij zijn ook een ontwikkelingsland”, aldus Trump. Hij haalde uit naar subsidies en beschermingen voor armere landen. “Dit hele ding is gek maar wij gaan het stoppen.” Trump beloofde tegelijk ook dat de Verenigde Staten “sneller dan iedereen” zullen groeien.

Slaapverwekkend

Eerder op de dag had Obama uitgehaald naar de president en de Republikeinse partij, die Trump beschermt voor onderzoek. Obama riep jongeren op om in november te gaan stemmen. “Wanneer er een vacuüm is in onze democratie, wanneer we niet stemmen, wanneer we onze basisrechten en vrijheden voor zeker nemen”, aldus Obama aan studenten aan de universiteit van Illinois. “Dan vullen anderen de leemte. Het beleid van schrik en wrok en verschansing slaat dan aan.”

“Ik heb het gezien, maar ik viel in slaap”, zei Trump dan weer over de toespraak van Obama. “Ik vond dat hij heel goed, heel goed is om te slapen.”