Pamela Anderson heeft haar Marseille-verdediger een zeer pijnlijke “rode kaart” gegeven

Ze waren een van de bekendste koppels in voetballand, maar de romance tussen Adil Rami en Pamela Anderson is voorbij. Na een zeer pijnlijk voorval.

Rami is ook dit seizoen een vaste waarde bij Olympique Marseille en kroonde zich deze zomer tot wereldkampioen met Frankrijk, ook al speelde hij geen minuut in Rusland. De 32-jarige verdediger was de hemel te rijk en dus besloot hij zijn Pamela, met wie al iets meer dan een jaar een relatie had, ten huwelijk te vragen.

Volgens showbizzwebsite TMZ had Rami vlak na het WK al een ring gegeven aan Anderson, om iets later dé vraag te stellen. Pamela wees het aanzoek echter af. De 51-jarige Amerikaanse gaf de ring van Rami dan maar aan haar zoontje Brandon. Het koppel zou aanvankelijk niet uit elkaar zijn gegaan, tot Pamela besloot om toch te verhuizen. Dat zou ze besloten hebben na een week met Rami’s tweeling, die hij nu te weinig zou zien door zijn relatie met de ex-ster van Baywatch.

Beiden gaan nu hun eigen weg. Rami staat vijfde met Marseille in de Ligue 1, terwijl Anderson binnenkort te zien zal zijn in de Franse versie van Dancing With The Stars.

