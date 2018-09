Op haar elfde gevlucht voor de bommen en nu de gelukkigste leerlinge van ons land

Scherpenheuvel-Zichem -

De Syrische Amina Bilal (18) geniet van ­elke minuut op de schoolbanken, zo werd deze week duidelijk in De Klas op Eén. “Naar school gaan, is een droom”, zegt ze. Eén die ze had opgeborgen toen ze op haar elf jaar moest vluchten voor de bommen en op haar dertien moest gaan werken in een textielfabriek. Tot ze in ons land erkend werd als vluchteling. “Mijn toekomst was weg. Nu durf ik weer hopen.”