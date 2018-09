Wegens succes verlengd: steeds meer inschrijvingen voor bedrijfsfiets

De fiets is in opmars in het woon-werkverkeer. Om bedrijven te stimuleren om in te zetten op een duurzame , bestaat dan ook een fonds om de tweewielers te subsidiëren. De interesse is zodanig groot dat de inschrijvingstermijn verlengd wordt. “Elke bedrijfsfiets is een auto minder in de dagelijkse file”, verantwoordt minister Ben Weyts (N-VA) zijn beslissing.

Met 745 zijn ze al, de bedrijven die geld willen krijgen van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om hun werknemers op de fiets te krijgen. Euro’s die uit het zogenaamde Pendelfonds komen, een subsidieprogramma om projecten te financieren die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Gewone fietsen, elektrische fietsen, overdekte fietsenstallingen of goed uitgeruste douches: alle initiatieven zijn toegestaan om werknemers te overtuigen de wagen aan de kant te laten staan.

Met dat hoge aantal geïnteresseerden was de huidige inschrijvingsperiode, die liep tot 10 augustus, de meest succesvolle ooit. Ter vergelijking: de eerste registratieperiode van 2018 kon 527 bedrijven warm maken voor de subsidies, en in 2017 ging het om slechts 357 bedrijven. Meer dan een verdubbeling op anderhalf jaar tijd dus.

En vele bedrijven wilden zich zelfs na de deadline nog inschrijven. Daarom besliste minister Weyts de registratieperiode te verlengen tot 15 september. Pas daarna wordt de pot van 2,2 miljoen euro verdeeld onder de beste projecten. “Uit deze oproep moeten duizenden extra bedrijfsfietsen voortkomen”, aldus Weyts. “Zij zijn telkens een auto minder in de dagelijkse file.”

CO2 terugdringen

Bij Reynaers Aluminium uit Duffel zijn ze er dankzij de subsidies van het Pendelfonds in geslaagd om een 140-tal wagens van de baan te halen. Die werknemers komen nu allemaal met de fiets of via carpool. “Wie tot vijftien kilometer van de werkplaats af woont, krijgt een klassieke fiets”, zegt faciliteit- en mobiliteitsdirecteur Karin Reynaers. “Wie verder woont een elektrische fiets. En werknemers die de fiets combineren met het openbaar vervoer, krijgen een plooifiets.” Er is slechts een voorwaarde: minstens de helft van het woon-werkverkeer moet met de fiets gebeuren. In ruil krijgen de werknemers een fietsvergoeding.

Het bedrijf was daarmee een van de pioniers. Al in 2012 dienden ze een dossier in. Ze kregen 134.000 euro verspreid over vier jaar. “Niet alleen de fietsen, maar ook de fietsenstalling en kleedcabines werden daarmee gefinancierd”, aldus Reynaers. Het bedrijf is er sindsdien in geslaagd om de CO ² -uitstoot door woon-werkverkeer van haar werknemers met maar liefst 27 procent terug te dringen.

Om werknemers aan boord te krijgen, geeft Reynaers zelf het goede voorbeeld. “Als dat mogelijk is”, geeft ze lachend toe.

Dat andere bedrijven zich nu ook zo enthousiast registreren, verbaast Reynaers niet. “In deze tijden is mobiliteit vaak een probleem voor bedrijven. Zoeken naar creatieve alternatieven voor de wagen is dus een meerwaarde.”