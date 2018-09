NATIONS LEAGUE. Italië vermijdt pijnlijke thuisnederlaag, voormalige Anderlecht-spelers schitteren niet

Speeldag twee in de Nations League. Deze keer was Italië - Polen de blikvanger. De Azzurri speelden alweer niet schitterend en kwamen uiteindelijk goed weg met een 1-1-gelijkspel. Rusland was dan weer te sterk voor Turkije.

Liga A

De wedstrijd tussen Italië en Polen was de enige in Liga A. Bij de Azzurri maakte bondscoach Roberto Mancini zijn competitief debuut. Hij deed dat met onder andere Mario Balotelli in de basis als nummer negen. Polen was echter gekomen om te winnen. Gigio Donnarumma moest al vroeg een sublieme redding uit zijn mouw schudden op een poging van Zielinski. Vlak voor rust was het wel raak voor de speler van Napoli. Balverlies van Jorginho en Zielinksi volleerde binnen: 0-1.

GOAL | Piotr Zielinski knalt de Polen op voorsprong in Italië! #ITAPOL pic.twitter.com/ilposkJih3 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 september 2018

Na de pauze ging Italië op zoek naar de gelijkmaker, maar kansen creëren was moeilijk voor de Azzurri. De bedrijvige Bernardeschi kreeg dan hulp van invaller Chiesa en die dwong een penalty af. Jorginho zette die feilloos om: 1-1. Lewandowski dwong Donnarumma nog tot een save, maar de gelijke stand bleef op het bord in Bologna.

GOOAAL | Jorginho brengt de Squadra langszij vanop de stip. Zijn allereerste goal voor Italië! #ITAPOL pic.twitter.com/IeqxrtGnud — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 september 2018

Liga B

In Liga B was het uitkijken naar het duel tussen Turkije en Rusland. De Russen, dé verrassing van het WK in eigen land, kwamen al snel 0-1 voor via een prachtige goal van Denis Cheryshev.

GOAL | Denis Cherysev schiet de Russen op voorsprong in Turkije! #TURRUS pic.twitter.com/gagUWcyGn1 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 september 2018

Vlak voor rust maakten de Turken gelijk via Serdar Aziz, maar vlak na de pauze maakte Rusland definitief het verschil. Artem Dzyuba, man in vorm voor land en club, zette de 1-2 eindstand op het bord.

GOOAAL | Artem Dzyuba brengt Rusland opnieuw op voorsprong!#TURRUS pic.twitter.com/z5AZY9Fd0E — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 september 2018

Liga C

In Liga C werd er amper twee keer gescoord in drie wedstrijden. Roemenië, met ex-Anderlechtspelers Nicolae Stanciu en Alexandru Chipciu in de basis, kwam niet verder dan 0-0 tegen Montenegro. Servië ging met 0-1 winnen bij Litouwen dankzij een penaltydoelpunt van Dusan Tadic. Albanië won thuis met 1-0 van Israël door een goal van Taulant Xhaka.

Liga D

In Liga D vielen er geen doelpunten in de clash tussen Azerbeidzjan en Kosovo. De Faeröer deden de netten wel trillen, liefst drie keer zelfs. Het won met 3-1 van Malta.