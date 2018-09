Undercoverbeelden tonen gruwelijke martelgang in grootste Nederlandse apenproefdiercentrum

Animal Rights heeft schokkende undercoverbeelden gemaakt van het BPRC in het Nederlandse Rijswijk. In het Biomedical Primate Research Centre zitten er apen, die dienst doen als proefdieren. Maar dat ze daar geen luxebehandeling krijgen, is een understatement.

Radeloze apen zitten met tientallen in één grote kooi te rennen naar alle kanten in de hoop weg te kunnen van elkaars gefrustreerde klauwen. Gapende wonden tonen het resultaat van de ruzies. De dieren bonken op de muren om van zich te laten horen, terwijl hun soortgenoten in de onderzoekskooien geen kant op kunnen, wanneer ze injectie na injectie krijgen toegediend. Maar daar blijft het niet bij: de apen worden ook getatoeëerd, zodat de onderzoekers zich niet kunnen vergissen over welke aap nu precies welke symptomen vertoont.

Opgepast, de beelden kunnen schokkend zijn.

De Britse dierenrechtenorganisatie Animal Rights verspreidde vrijdag de beelden waarvan niet duidelijk is wanneer ze precies gemaakt zijn. De boodschap is niet mis te verstaan: “Dit testcentrum moet meteen sluiten. Het besef dat er met levende wezens wordt gewerkt, is ver te zoeken. We benadrukken: we willen dan ook dat het apentestcentrum sluit.”

Ook in de Nederlandse politiek laten ze hun afkeer horen. Wetenschapsminister Ingrid van Engelshoven laat weten dat ze wil dat de proeven op apen worden afgebouwd, zowel in Rijswijk als in andere onderzoekcentra. Volgens haar is het begin daarvan simpel: de subsidies voor dergelijke centra moeten meteen stoppen. Dat schrijft Algemeen Dagblad.

Het onderzoekscentrum zelf laat weten dat ze het betreuren dat dergelijke beelden verspreid worden zonder context en zonder melding van de belangrijke onderzoeksresultaten die het centrum boekt.