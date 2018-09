REACTIES. Rode Duivels tevreden na makkelijke zege: “Dit is fantastisch en moeten we met Club Brugge ook doen”

De Rode Duivels waren vrijdag véél te sterk voor Schotland. De Schotten gingen voor eigen publiek met 0-4 onderuit. De reacties in het Belgische kamp waren dan ook eenduidige positief.

Hans Vanaken viel in het slot in voor Eden Hazard en maakte zo zijn eerste minuten bij de nationale ploeg. “Dit is heel mooi”, aldus Vanaken. “Het is wel aanpassen aan het niveau, ook op training. Het gaat allemaal een stapje sneller, maar dit is echt fantastisch. We hebben ook een geweldige groep. Je ziet dat zij de momenten pakken als die zich voordoen. Een fout van de tegenstander wordt altijd afgestraft. Ik leer alleen maar bij. Dit is ook goed voor de Champions League met Club Brugge, want dat moeten we ook doen: momenten pakken als ze zich voordoen.”

Timothy Castagne startte meteen in de basis. “Dat was een beetje een verrassing, maar ik was er klaar voor. Ik had goed getraind deze week, al was ik wel een beetje nerveus in het begin. Na tien, vijftien minuten was het gedaan met de stress en kon ik goede combinaties opzetten met Dries Mertens. Mijn positie? Na Thomas Meunier is er niemand dus ik probeer indruk te blijven maken zodat ik bij de ploeg kan blijven”, aldus de speler van Atalanta.

Youri Tielemans kreeg op het middenveld zijn kans naast Mousa Dembélé. “Het is allemaal positief verlopen”, zei de speler van Monaco. “Dit was goed voor de match van dinsdag. We hebben het goed gedaan. Gevoetbald over de grond en geen goal tegen gekregen. Het verliep goed op het middenveld. Ik heb het spel proberen te verdelen en counters proberen op te zetten.”

Invaller Michy Batshuayi nam de laatste twee treffers voor zijn rekening, zijn negende en tiende doelpunt in het shirt van de nationale ploeg. “We hebben vier keer gescoord en geen doelpunt toegestaan, daarmee mogen we tevreden zijn”, aldus de aanvaller, die sinds dit seizoen op uitleenbasis bij Valencia aan de slag is. “Het is mooi voor de meegereisde fans, maar ik was vooral onder de indruk van de nieuwkomers in onze ploeg. Dat belooft alleen maar voor de toekomst.”

Focus

Ook bondscoach Roberto Martinez kon niet anders dan positief zijn over de prestatie van zijn ploeg. “Vandaag ging het vooral over onze attitude”, aldus de Spanjaard. “We zijn zeer geconcentreerd gestart en speelden een strak tempo. Het was een professionele prestatie, exact wat we wilden tegen dit jonge en energieke Schotse team.”

“De nieuwelingen? Dit was belangrijk om hen deel te laten uitmaken van de groep. Hun prestaties waren goed. Castagne speelde een goede 45 minuten, Vanaken deed wat er van hem verlangd werd en hetzelfde gold voor Verstraeten. Dat is leuk om te zien, dat de focus aanwezig was. IJsland? Zij staan verder als Schotland en hebben een zeer ervaren groep. Vandaag was de perfecte voorbereiding.”

