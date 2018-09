Legendarische danstempel bouwt allerlaatste feestje: “Ik heb veel geld verdiend maar ook veel verloren”

Destelbergen -

Boccaccio in Destelbergen. De geboorteplaats van de new beat. De koning(in) aller megadiscotheken. Zaterdag is er het allerlaatste feest: The End of B. Hopeloos vol, zoals altijd in de jaren tachtig en negentig. “Duizend vierkante meter met een miljoen herinneringen”, zegt Danny De Maesschalk, die het gebouw en het terrein verkocht aan een fitnesscentrum vlakbij.