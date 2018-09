Na ‘Vince the Prince’ en ‘King Kev’ is er ‘Wonderwall Wullaert’ in Manchester: “Voor het eerst in ploeg waar hetero’s in de meerderheid zijn”

We hadden er al ‘Vince the Prince’ en ‘King Kev’ en nu voetbalt er nóg een Belg bij Manchester City, de stad van voetbal en Oasis. Bij de vrouwen en eveneens absolute wereldtop. Vlak voor het debuut van Tessa Wullaert (25) in de Engelse Women’s Super League gaf het boegbeeld van de Red Flames ons twee dagen een inkijk in haar droom. Hoe haar mama redding bracht in haar nieuwe flat. Hoe 34 miljoen volgers op de sociale media de nieuwe ster van de Women’s FC leren kennen. En waarom ze op het veld plots overloopt van het vertrouwen. Welcome in Tessa’s new world.