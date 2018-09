Dembélé: “Zolang ik geniet, blijf ik Rode Duivel”

Eden Hazard en Michy Batshuayi zogen alle aandacht naar zich toe wegens hun aandeel in de doelpunten. Maar wie minstens zoveel lof verdiende, was Mousa Dembélé. Hij heerste op het middenveld, fysiek én voetballend. Had de 31-jarige Antwerpenaar op de wereldbeker maar zo’n halve finale gespeeld tegen Frankrijk. “Ik heb mijn idee over die wedstrijd…”

Om duimen en vingers bij af te likken, zo speelde Mousa Dembélé in Hampden Park. Alsof hij in een parkje stond, zo liet hij ballen door zijn benen gaan terwijl toeschouwers in de tribune zich met grote ogen naar elkaar draaiden. En dan hebben we het enkel over zijn technisch vernuft, nog niet eens over zijn professionele foutjes, zijn intercepties, zijn passes. Zie de 0-1 en hoe hij eerst de bal ontfutselt en dan nog tijdig naar Thorgan Hazard steekt.

“Ik had voor mezelf uitgemaakt dat ik wat aan mijn conditie moest werken”, klonk het kurkdroog. “Dus, zoals de trainer gevraagd had, probeerde ik zo veel mogelijk druk te zetten. Youri Tielemans doet dat ook altijd heel goed, en dan is het makkelijker spelen. Maar of het nu één van mijn beste matchen als Duivel was, dat idee had ik niet.”

Na Frankrijk

Na het WK leek zijn interlandcarrière voorbij. Besmeurd. In het collectieve geheugen blijft die wedstrijd tegen Frankrijk hangen. Dembélé was die dag niet in normale doen, al speelde hij ook niet helemaal in zijn normale habitat, omdat hij toen naar links diende uit te vallen. “Die halve finale was wel een teleurstelling voor mij. Iedereen wil winnen. Ik speelde niet goed die dag. En dat heeft wel op mijn maag gelegen. Dat kan gebeuren. Ik heb een idee bij bepaalde dingen, maar ik wil me daar liever niet te gedetailleerd over uitlaten. Ik wil niets creëren.”

De wereldbeker leek zijn laatste kunstje als international. Dembélé sprak openlijk twijfels over zijn toekomst uit als Duivel, tijdens het toernooi, op het moment dat een transfer weg van Tottenham voor de hand lag. Dembélé bleef echter bij de Spurs. “Maar met het uitblijven van een transfer heeft het niets te maken. Ik ben geen 21 meer. Als mij gevraagd wordt of ik erover nadenk, dan kan ik niet anders dan bekennen dat ik geen vijf jaar international meer zal blijven. Maar zolang ik geniet, wil ik eigenlijk nog blijven. Ik ben graag bij de nationale ploeg. Mocht ik me niet meer zo goed voelen, dan zal ik dat wel aangeven. Misschien wacht ik wel tot Jan Vertonghen stopt? (lacht) Alhoewel, dat heeft geen zin. Dan kan ik wachten tot mijn veertigste.”