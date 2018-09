Kusttram rijdt opnieuw na gaslek

De Haan / Blankenberge - De kusttram tussen De Haan en Blankenberge kan opnieuw rijden. Dat bevestigt Carla Tavernier van De Lijn West-Vlaanderen. Vrijdagmiddag werd het tramverkeer een tijdlang onderbroken in beide richtingen door een gaslek.

Het tramverkeer was vrijdag zwaar verstoord door een gaslek dat rond 13 uur ontstaan was ter hoogte van de wegenwerken aan de Ringlaan, in de buurt van de halte Wenduine Manitoba. De kusttram reed niet tussen Blankenberge Duinse Polder en De Haan Zwarte Kiezel. De Lijn zette wel pendelbussen in, maar reizigers moesten rekening houden met vertragingen van minstens een halfuur. Er was ook hinder voor bus 31.

Rond 23 uur waren alle problemen opgelost en kon de kusttram opnieuw ingezet worden.